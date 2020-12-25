Хендерсон предложил своим подписчикам в Instagram пообщаться через вопросы в сторис, на что те охотно согласились.

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Один из сторонников попросил совета у 30-летнего англичанина: "Какое ваше любимое имя для собаки? Завтра я буду иметь щенка, но не могу определиться с именем!" Джордан не замедлил с остроумным ответом: "Милли (в честь Джеймса Милнера – прим.) ... Он всегда верный и не перестает бегать".

Заметим, после 14-ти туров команда Милнера и Хендерсона лидирует в АПЛ, опережая ближайшего оппонента (Лестер) на 4 пункта.

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