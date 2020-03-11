Спортивные мероприятия в Украине будут проходить без зрителей – официальное решение правительства

Стадионы в Украине длительное время будут находиться без зрителей / Фото из открытых источников

Угроза смертельной эпидемии не оставила в стороне и нашу страну.

Правительство Украины утвердило ряд мер, которые необходимо принять для противостояния эпидемии коронавирусной инфекции и недопущения распространения COVID-19, сообщает издание Урядовий портал.

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На заседании Кабинета Министров, сегодня, 11 марта, в том числе было решено ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Однако, это не касается мер государственной необходимости. Проведение спортивных мер возможно с разрешения международных организаций, без зрителей. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

Напомним, накануне Национальный олимпийский комитет Италии объявил о прекращении всех спортивных соревнований в стране до 3 апреля. Швейцарская Суперлига решила на время прервать соревнования, а во Франции все матчи Лиги 1 до 15 апреля пройдут без зрителей, или с ограничением в 1000 человек. Кроме того, часть матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы проведут за закрытыми дверями..

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