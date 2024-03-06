Спортинг после прохода Янг Бойз наткнулся на Аталанту, которой не надо было выживать в горниле плей-офф ЛЕ. Бонусом для бергамасков можно назвать и тот факт, что ответный матч с португальцами пройдет в Италии – впрочем, это будет потом. Пока же "Богиня" должна была сдержать давление лиссабонцев на "Жозе Алваладе".

Трубин проиграл лиссабонское дерби Спортингу в Кубке Португалии

Интересно, что команды осенью уже встречались в группе. Тогда "львы" проиграли домашку, пропустив дважды в первом тайме – однако нынешнюю встречу они начали более собранно. Уже на 7-й минуте Эдвардс убежал от Руджери и выполнил прострел вдоль вратарской, но Тринкау не успел на замыкание. Не забив сам, Франсишку через 10 минуте ассистировал Паулинью – тот с левого фланга влетел в штрафную и пробил в дальний угол. 1:0!

Впрочем, довольно быстро Аталанта перехватила инициативу и начала создавать топ-моменты. Так, на 24-й минуте Хольм получил скидку и нанес удар метров с 11-ти, а на 25-й с линии штрафной площадки бахнул Скамакка. В обоих случаях Спортинг спасла штанга! Ещё через три минуты Эдерсон мог расстреливать ворота с близкого расстояния, а на 31-й Де Рон бахнул с окраин штрафной – здесь уже выручил голкипер Исраэл.

В конце концов, на 39-й минуте подопечные Джан Пьеро Гасперини отыгрались. Сначала Куарежма ошибся с пасом на вратаря, позволив Лукману перехватить мяч, однако Исраэл не дал себя переиграть. Сфера отскочила к Миранчуку, тот покатил на Скамакку, а Джанлука качнул защитника и пробил в правый нижний. 1:1!

Ещё через несколько минут Скамакка мог оформить дубль, замкнув подачу с углового, но его удар головой в сногсшибательном прыжке парировал Исраэл. В итоге, отдыхать команды отправились при ничейном счёте. Для Спортинга это был успех – команда могла проигрывать разгромно.

Рубен Аморим в раздевалке провёл тройную замену. Этот ход не позволил вернуть контроль над игрой, но сделал игру открытой – теперь моменты появлялись у обоих ворот. На поле начались качели.

Лучше начал Спортинг, который мог забивать на 53-й минуте вследствие ошибки Колашинаца. Катаму ворвался на край штрафной и пробил, но выстрел накрыл Муссо. На 57-й же Тринкау со стандарта метил в дальнюю девятку – мяч упал на внешнюю сторону сетки. Аталанта ответила уже на 60-й третьим попаданием в штангу – Лукман обыграл Куарежму и нанёс удар метров с 10-ти в ближний угол, но не повезло.

Впрочем, на 63-й минуте каркас сыграл и за бергамасков. Коатес головой замыкал подачу Тринкау со стандарта, но попал в штангу. Через 13 минут похожий эпизод случился у ворот "львов", но Колашинац не попал в створ. В конце концов, качели завершились голом Аталанты на 86-й минуте – Туре вышел на рандеву с Исраэлем и не смог прошить его, но подобрал отскок и пробил в падении через себя. К сожалению для гостей, лайнсмен заметил офсайд.

Это был последний момент во встрече. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью – 1:1. Теперь всё решит матч в Бергамо.

Динамо не дотянуло даже до миллиона, Шахтер в космосе – сколько украинские клубы заработали за евросезон