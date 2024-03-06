Спортінг після проходу Янг Бойз натрапив на Аталанту, якій не треба було виживати у горнилі плей-офф ЛЄ. Бонусом для бергамасків можна назвати і той факт, що матч-відповідь з португальцями пройде в Італії – втім, це буде потім. Поки ж "Богиня" мала стримати тиск лісабонців на "Жозе Алваладе".

Трубін програв лісабонське дербі Спортінгу в Кубку Португалії

Цікаво, що команди восени вже зустрічались у групі. Тоді "леви" програли домашку, пропустивши двічі в першому таймі – однак нинішню зустріч вони почали більш зібрано. Вже на 7-й хвилині Едвардс втік від Руджері та виконав простріл вздовж воротарського, але Трінкау не встиг на замикання. Не забивши сам, Франсішку за 10 хвилині асистував Паулінью – той з лівого флангу влетів до штрафного та пробив у дальній кут. 1:0!

Втім, досить швидко Аталанта перехопила ініціативу й почала створювати топ-моменти. Так, на 24-й хвилині Хольм отримав скидку та завдав удару метрів з 11-ти, а на 25-й з лінії карного майданчика бахнув Скамакка. В обох випадках Спортінг врятувала стійка! Ще за три хвилини Едерсон міг розстрілювати ворота з близької відстані, а на 31-й Де Рон бахнув з околиць штрафного – тут вже виручив голкіпер Ісраел.

Зрештою, на 39-й хвилині підопічні Джан П'єро Гасперіні відігрались. Спочатку Куарежма помилився з пасом на воротаря, дозволивши Лукману перехопити м'яч, однак Ісраел не дав себе переграти. Сфера відскочила до Міранчука, той покотив на Скамакку, а Джанлука хитнув захисника й пробив у правий нижній. 1:1!

Ще за кілька хвилин Скамакка міг оформити дубль, замкнувши подачу з кутового, але його удар головою в карколомному стрибку парирував Ісраел. У підсумку, відпочивати команди відправились за нічийного рахунку. Для Спортінга це був успіх – команда могла програвати розгромно.

Рубен Аморім у роздягальні провів потрійну заміну. Цей хід не дозволив повернути контроль над грою, але зробив гру відкритою – тепер моменти з'являлись біля обох воріт. На полі почалися гойдалки.

Краще почав Спортінг, який міг забивати на 53-й хвилині внаслідок помилки Колашинаца. Катаму увірвався на край карного майданчика та пробив, але постріл накрив Муссо. На 57-й же Трінкау зі стандарту цілив у дальню дев'ятку – м'яч впав на зовнішній бік сітки. Аталанта відповіла вже на 60-й третім влучанням у стійку – Лукман обіграв Куарежму й завдав удару метрів з 10-ти в ближній кут, але не пощастило.

Втім, на 63-й хвилині каркас зіграв і за бергамасків. Коатес головою замикав подачу Трінкау зі стандарту, але влучив у стійку. Через 13 хвилин схожий епізод стався біля воріт "левів", але Колашинац не влучив у площину. Зрештою, гойдалки завершились голом Аталанти на 86-й хвилині – це Туре вийшов на рандеву з Ісраелем і не зміг прошити його, але підібрав відскок і пробив у падінні через себе. На жаль для гостей, лайнсмен помітив офсайд.

Це був останній момент у зустрічі. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию – 1:1. Тепер все вирішить матч у Бергамо.

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