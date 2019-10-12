Спортинг может назвать свой стадион в честь Роналду

Родной клуб Криштиану Роналду готов назвать свой стадион в честь легендарного португальца.

О возможных изменениях в названии арены рассказал президент Спортинга Фредерико Варандас.

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"Это вопрос, который мы не будем откладывать надолго. Очевидно, мы будем очень гордиться тем, что его имя будет связано с нами.

Криштиану есть и всегда будет одним из самых больших символов нашего клуба. Мы уже отметили его главные ценности на стенах молодежной академии, сфокусировавшись на страсти, преданности, дисциплине, лидерстве и решимости.

Безусловно, Криштиану – лучший португальский игрок всех времен и один из лучших спортсменов в истории", – цитирует Варандаса Tuttosport.

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Напомним, Роналду выступал за лиссабонский клуб с 2002 по 2003 год, забив пять голов в 31 матче.