Спортінг може назвати власний стадіон на честь Роналду

Рідний клуб Кріштіану Роналду готовий назвати власний стадіон на честь легендарного португальця.

Про можливі зміни у назві арени розповів президент Спортінга Фредеріко Варандас.

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"Це питання, яке ми не будемо відкладати надовго. Очевидно, ми будемо дуже пишатися тим, що його ім'я буде пов'язано з нами.

Кріштіану є і завжди буде одним з найбільших символів нашого клубу. Ми вже відзначили його головні цінності на стінах молодіжної академії, сфокусувавшись на пристрасті, відданості, дисципліні лідерстві і рішучості.

Безумовно, Кріштіану – найкращий португальський гравець всіх часів і один з найкращих спортсменів в історії", – цитує Варандаса Tuttosport.

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Нагадаємо, Роналду виступав за лісабонський клуб з 2002 по 2003 рік, забивши п'ять голів у 31 матчі.