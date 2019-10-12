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Спортінг може назвати власний стадіон на честь Роналду

14:12 92 Читать на русском
Спортінг може назвати власний стадіон на честь Роналду
Роналду в Спортінгу / Getty Images

Рідний клуб Кріштіану Роналду готовий назвати власний стадіон на честь легендарного португальця.

Про можливі зміни у назві арени розповів президент Спортінга Фредеріко Варандас.

Роналду в матчі проти Люксембургу забив 700-й гол у кар'єрі

"Це питання, яке ми не будемо відкладати надовго. Очевидно, ми будемо дуже пишатися тим, що його ім'я буде пов'язано з нами.

Кріштіану є і завжди буде одним з найбільших символів нашого клубу. Ми вже відзначили його головні цінності на стінах молодіжної академії, сфокусувавшись на пристрасті, відданості, дисципліні лідерстві і рішучості.

Безумовно, Кріштіану – найкращий португальський гравець всіх часів і один з найкращих спортсменів в історії", – цитує Варандаса Tuttosport.

Роналду пообіцяв бій збірній України

Нагадаємо, Роналду виступав за лісабонський клуб з 2002 по 2003 рік, забивши п'ять голів у 31 матчі.

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Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Португалія
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