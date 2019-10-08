toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - ЛИТВА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЕВРО-2020

Роналду пообещал бой сборной Украины

18:09 205 Читати українською
Роналду пообещал бой сборной Украины
Криштиану Роналду / Фото УЕФА

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями от приезда в лагерь своей национальной команды и рассказал о настроении коллектива на матчи отбора к Евро-2020.

 

"Всегда рад снова вернуться на родину, чтобы представлять сборную своей страны. Приятно увидеться с друзьями, с которыми прошли уже столько сражений.

Роналду стоил заплаченных за него денег, а у Фелиша ничего нет, – Мейрелеш сравнил звездных португальцев

Вместе мы снова выйдем на поле биться, чтобы прославить Португалию!", – написал Роналду в твиттере.

Напомним, действующий чемпион Европы попал в группу отбора к Евро-2020 вместе со сборной Украины. Дуэль между этими командами состоится 14 октября, начало в 21:45. Первая встреча между соперниками завершилась вничью (0:0).

Евро-2020: что нужно сборной Украины в решающей стадии отбора для выхода на чемпионат

blog_ava
Шевченко однозначно ответил на слухи о переговорах с Миланом
15:31
594
Теги
Португалия Португалия Евро-2020 Украина - Португалия Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
19
час
:
12
мин
Бразилия
15:00
Сенегал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук