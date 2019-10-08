Роналду пообещал бой сборной Украины

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями от приезда в лагерь своей национальной команды и рассказал о настроении коллектива на матчи отбора к Евро-2020.

"Всегда рад снова вернуться на родину, чтобы представлять сборную своей страны. Приятно увидеться с друзьями, с которыми прошли уже столько сражений.

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Вместе мы снова выйдем на поле биться, чтобы прославить Португалию!", – написал Роналду в твиттере.

Напомним, действующий чемпион Европы попал в группу отбора к Евро-2020 вместе со сборной Украины. Дуэль между этими командами состоится 14 октября, начало в 21:45. Первая встреча между соперниками завершилась вничью (0:0).

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