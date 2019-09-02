toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Португалия
ТРАНСФЕРЫ ЗАРЯ - ДИНАМО КИЕВ АРСЕНАЛ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Спортинг договорился с Шахтером об аренде Фернандо

18:46 61 Читати українською
Спортинг договорился с Шахтером об аренде Фернандо
Фернандо Педро / Фото ФК Шахтер

Форвард Шахтера Фернандо Педро, скорее всего, продолжит карьеру в чемпионате Португалии.

Лиссабонский Спортинг достиг соглашения с Шахтером об аренде без права выкупа 20-летнего бразильца до конца сезона, сообщает журналист A Bola Бруно Андраде в twitter.

Шахтер отказался отдать Тайсона Милану в аренду с правом выкупа за немалую сумму, – СМИ

По информации источника, португальский клуб будет покрывать 100% зарплаты Фернандо. Спортинг будет иметь приоритетное право выкупа игрока, если "горняки" решатся попрощаться с нападающим.

Коноплянка близок к переходу в Шахтер, – Ди Марцио

Напомним, что Педро перебрался в Шахтер из бразильского Палмейраса за 5,5 млн евро. В текущем сезоне 20-летний игрок не провел за "горняков" ни одного поединка.

blog_ava
Шевчук объяснил, почему Ахметов был недоволен работой Фонсеки
17:10
740
Теги
Трансферы Трансферы Шахтера Шахтер Шахтер Трансферы чемпионата Украины Педро Фернандо Педро Фернандо Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон Португалия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
21
час
:
40
мин
Минай
17:00
Балканы
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук