Спортинг договорился с Шахтером об аренде Фернандо

Форвард Шахтера Фернандо Педро, скорее всего, продолжит карьеру в чемпионате Португалии.

Лиссабонский Спортинг достиг соглашения с Шахтером об аренде без права выкупа 20-летнего бразильца до конца сезона, сообщает журналист A Bola Бруно Андраде в twitter.

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По информации источника, португальский клуб будет покрывать 100% зарплаты Фернандо. Спортинг будет иметь приоритетное право выкупа игрока, если "горняки" решатся попрощаться с нападающим.

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Напомним, что Педро перебрался в Шахтер из бразильского Палмейраса за 5,5 млн евро. В текущем сезоне 20-летний игрок не провел за "горняков" ни одного поединка.