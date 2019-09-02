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Шахтер отказался отдать Тайсона Милану в аренду с правом выкупа за немалую сумму, – СМИ

14:41 201 Читати українською
Шахтер отказался отдать Тайсона Милану в аренду с правом выкупа за немалую сумму, – СМИ
Тайсон / Getty images

Милан продолжает попытки осуществить трансфер многолетнего лидера чемпионов Украины - Тайсона.

Итальянский клуб сделал новое предложение Шахтеру по Тайсону – аренда с обязательным выкупом за 25 млн евро, сообщает Sempre Milan.

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По информации источника, "горняки" отклонили это предложение, настаивая на полноценном трансфере и даже готовы снизить цену до тех же 25 млн евро. Милан не рассматривает других кандидатур, кроме бразильца.

В то же время, журналист Sky Italia Пеппе Ди Стефано утверждает, что переговоры становятся все более сложными, поскольку Шахтер пока заблокировал вероятный переход.

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