Спортінг домовився з Шахтарем щодо оренди Фернандо

Форвард Шахтаря Фернандо Педро, найімовірніше, продовжить кар'єру в чемпіонаті Португалії.

Лісабонський Спортінг дійшов згоди з Шахтарем щодо оренди без права викупу 20-річного бразильця до кінця сезону, повідомляє журналіст A Bola Бруно Андраде в twitter.

Шахтар відмовився віддати Тайсона Мілану в оренду з правом викупу за чималу суму

За інформацією джерела, португальський клуб покриватиме 100% зарплати Фернандо. Спортінг матиме пріоритетне право викупу гравця, якщо "гірники" наважаться попрощатись з нападником.

Коноплянка близький до переходу в Шахтар, – Ді Марціо

Нагадаємо, що Педро перебрався до Шахтаря з бразильського Палмейраса за 5,5 млн євро. В поточному сезоні 20-річний гравець не провів за "гірників" жодного поєдинку.