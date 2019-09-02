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Спортінг домовився з Шахтарем щодо оренди Фернандо

18:46 1018 Читать на русском
Спортінг домовився з Шахтарем щодо оренди Фернандо
Фернандо Педро / Фото ФК Шахтар

Форвард Шахтаря Фернандо Педро, найімовірніше, продовжить кар'єру в чемпіонаті Португалії.

Лісабонський Спортінг дійшов згоди з Шахтарем щодо оренди без права викупу 20-річного бразильця до кінця сезону, повідомляє журналіст A Bola Бруно Андраде в twitter.

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За інформацією джерела, португальський клуб покриватиме 100% зарплати Фернандо. Спортінг матиме пріоритетне право викупу гравця, якщо "гірники" наважаться попрощатись з нападником.

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Нагадаємо, що Педро перебрався до Шахтаря з бразильського Палмейраса за 5,5 млн євро. В поточному сезоні 20-річний гравець не провів за "гірників" жодного поєдинку.

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Трансфери Шахтаря Трансфери чемпіонату України Шахтар Шахтар Трансфери Педро Фернандо Педро Фернандо Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Португалія
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