"Мы всегда ставили спортивные результаты превыше всего, поэтому сумели задержать Нереса у себя. Но Антони обошел Давида очень быстро. К счастью, они оба поладили и хорошо сменяли друг друга. В таком духе мы и продолжали.

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Но пришла пора отпустить Нереса. Он добавил нашей команде мастерства. Вспомните его голы Реалу, Ювентусу и другие важные мячи. Если, в результате, мы получили за него меньше, чем могли бы раньше, пусть так и будет", – сказал Овермарс в комментарии Vi.nl.

Напомним, Шахтер заплатил за Нереса 12 млн евро плюс бонусы.

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