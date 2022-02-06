"Ми завжди ставили спортивні результати вище всього, тому зуміли затримати Нереса в себе. Але Антоні обійшов Давіда дуже швидко. На щастя, вони обоє порозумілися та добре змінювали один одного. В такому дусі ми й продовжували.

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Але настав час відпустити Нереса. Він додав нашій команді майстерності. Згадайте хоча б голи Реалу, Ювентусу та інші важливі м’ячі. Якщо, в результаті, ми отримали за нього менше, ніж могли б раніше, хай так і буде", – сказав Овермарс у коментарі Vi.nl.

Нагадаємо, Шахтар заплатив за Нереса 12 млн євро плюс бонуси.

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