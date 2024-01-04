"Не исключено, что до начала спаррингов Рух усилится кем-то из игроков. Возможно, что кто-то присоединится к команде уже в Словении. Мы работаем на трансферном рынке, но пока не о чем говорить. Впрочем, даже если этого и не произойдет, то у нас хватает игроков из академии, которые заслуживают быть в первой команде и получат эту возможность.

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Эти футболисты достойно проявили себя в составе Руха U-19, в частности речь идет об Олеге Федоре, Андрее Столярчуке, Андрее Кителу, Виталии Холоде. Тот же Евгений Пастух начинал сезон в U-19, но блестяще зарекомендовал себя на уровне УПЛ и стал игроком основы первой команды, хотя полгода назад он был неизвестен широкой общественности.

На него и других молодых игроков, таких как Квасница, Слюбик, Теслюк, Роман, которые еще в прошлом сезоне играли в команде U-19, уже обращают внимание тренеры молодежных сборных Украины", – поделился Лапицкий в интервью пресс-службе Руха.

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