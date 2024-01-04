"Есть очень много разговоров и слухов в прессе, но официальных предложений по нашим игрокам клуб не получал. Я не удивлен, что нашим игрокам приписывают такой интерес, ведь ребята выдали яркий отрезок сезона. Часть футболистов даже играла за молодежную и юношеские сборные и ребята демонстрировали там очень хороший уровень.

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Впрочем, им еще нужно много работать, чтобы доказать, что они соответствуют амбициям клубов, которые фигурируют в этих слухах. Сейчас Рух выйдет из отпуска в том же составе, в котором и завершал осеннюю часть чемпионата. После возвращения футболистов в стан клуба мы будем говорить с игроками об их будущем", – поделился Лапицкий в интервью пресс-службе Руха.

Напомним, ранее СМИ писали об интересе Жироны к Кваснице, Сергея Панченко хотели немецкие Унион Берлин, Ганновер и Айнтрахт Брауншвайг, Сапугу мечтали подписать представители Серии А, а Юрия Климчука не отпустили в английский Плимут.

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