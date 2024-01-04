"Не виключено, що до початку спарингів Рух підсилиться кимось з гравців. Можливо, що хтось приєднається до команди вже у Словенії. Ми працюємо на трансферному ринку, але поки що немає про що говорити. Втім, навіть якщо цього й не станеться, то у нас вистачає гравців з академії, які заслуговують бути в першій команді і отримають цю можливість.

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Ці футболісти гідно проявили себе у складі Руху U-19, зокрема йдеться про Олега Федора, Андрія Столярчука, Андрія Кітелу, Віталія Холода. Той же Євгеній Пастух розпочинав сезон в U-19, але блискуче зарекомендував себе на рівні УПЛ та став гравцем основи першої команди, хоча півроку тому він був невідомий широкому загалу.

На нього та інших молодих гравців, таких як Квасниця, Слюбик, Теслюк, Роман, які ще в минулому сезоні грали в команді U-19, вже звертають увагу тренери молодіжних збірних України", – поділився Лапіцький в інтерв'ю прес-службі Руху.

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