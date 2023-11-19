– Еще в мае вы поздравили Зенит с чемпионским титулом в России, в частности лично вспомнили главу Газпрома Алексея Миллера. Можете объяснить, почему через полтора года после полномасшатбного вторжения России в Украину вы публично поддерживаете клуб, владельцы которого финансируют войну, которая захватывает и убивает тысячи украинцев?

– Во-первых, в той команде я тренировал многих футболистов и работал со многими тренерами. Кроме того, осталось 5 сотрудников, с которыми и я работал в этой команде. В мое время Алексей Миллер тоже возглавлял клуб. Я получил поздравление с победой в своем чемпионате и думаю, что я имел право сделать то же самое, поздравив их с победой в их чемпионате.

Спаллетти и Виллаш-Боаш пробили дно, поздравив Зенит с чемпионством.

Мне кажется, что немного некорректно привязывать спортивные события, спортивную деятельность к конфликтам, с которыми я категорически не согласен. Я против любого конфликта и войны вообще. Мы, итальянцы, в том числе сборная Италии, очень близки к страдающим людям.

Я и все мы думаем о людях, желающих жить в мире, о детях, которых уже нет. Хочу отметить – мы очень надеемся, что этот конфликт как можно скорее закончится. Мы близки ко всем страдающим людям. Я также должен упомянуть о людях, пострадавших от паводка в Тоскане, – заявил Спалетти на пресс-конференции.

Как Тимощук изменял Украине: история самого известного оборотня, променявшего Родину на деньги Газпрома