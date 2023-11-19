– Ще у травні ви привітали Зеніт з чемпіонським титулом у Росії, зокрема, особисто згадали голову Газпрому Олексія Міллера. Можете пояснити, чому через півтора року після повномасшатбного вторгнення Росії в Україну ви публічно підтримуєте клуб, власники якого фінансують війну, яка захоплює та вбиває тисячі українців?

– По-перше, в тій команді я тренував багатьох футболістів і працював з багатьма тренерами. Крім того, залишилися 5 співробітників, з якими і я працював у цій команді. У мій час Олексій Міллер також очолював клуб. Я отримав привітання з перемогою у своєму чемпіонаті і думаю, що мав право зробити те ж саме, привітавши їх з перемогою в їхньому чемпіонаті.

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Мені здається, що трішки некоректно прив'язувати спортивні події, спортивну діяльність до конфліктів, з якими я категорично не згодний. Я проти будь-якого конфлікту та війни взагалі. Ми, італійці, в тому числі збірна Італії, дуже близькі до тих людей, які страждають.

Я і всі ми думаємо про людей, які хочуть жити в мирі, про дітей, яких вже немає. Хочу зазначити – ми дуже сподіваємось, що цей конфлікт якнайшвидше закінчиться. Ми близькі до всіх людей, які зазнають страждань. Я також повинен згадати про людей, які постраждали від паводка у Тоскані, – заявив Спалетті на прес-конференції.

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