"Если Наполи побеждает в чемпионате, если Зенит становится чемпионом, это значит, что и мы, и Зенит – двойные чемпионы! Мы любим одни и те же вещи: море, небо, у нас одинаковые цвета.

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И нам, и Зениту нравится выигрывать трофеи. Поздравляю босса – Алексея Миллера (председатель правления Газпром – прим.)! Поздравляю моего друга – Сергея Семака (главный тренер – прим.)! Поздравляю футболистов и всю команду Зенита! Я вас люблю! Давай, Зенит!" – сказал Спаллетти в видеообращении.

"Зенит, мой дорогой Семак, самые дорогие друзья, мои поздравления! Я очень-очень рад за весь футбольный клуб Зенит, за всех болельщиков, рад завоеванию второй звезды и победе в чемпионате. Семак, я особенно рад за тебя – ты, как и я, был в клубе, когда у него появилась первая звезда. Теперь ты выиграл все эти чемпионства, и Зенит может нанести вторую звезду на грудь. Большие поздравления всем! Я искренне надеюсь увидеться с вами как можно скорее", – заявил Виллаш-Боаш в своем видео.

Заметим, что Зенит стал чемпионом в первенстве страны-оккупанта, получив уже десятый трофей. Это позволяет питерцам нанести вторую звезду над эмблемой.

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An amazing message from Napoli Boss and Zenit legend Luciano Spalletti! #ForzaNapoliSempre #DavaiZenit pic.twitter.com/R8ni7bfLPc — FC Zenit in English (@fczenit_en) May 15, 2023