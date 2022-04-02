Чемпионат Италии 2021/22, 31-й тур

Специя – Венеция – 1:0

Гол: Гаяси, 90+3

Лацио – Сассуоло – начало в 19:00

Салернитана – Торино – начало в 21:45

Специя открывала программу 31 тура домашним поединком против Венеции. Гости не знали побед в пяти матчах Серии А подряд, держась в зоне вылета, так что ничья их не устраивала – хозяева же явно не желали терять 7-очковый отрыв от тройки аутсайдеров. Чтобы сдержать новичка Серии А, Тьяго Мотта выпустил Коваленко в основном составе.

Матч оказался динамичным, но моментов в нем практически не было. Команды в основном едва наиграли на 0,6 ожидаемых голов, а реально отличиться в чужих воротах никому не удалось до последних секунд. Аж на 3-й компенсированной минуте болельщики увидели настоящий гол – это Специя вырвала победу в результате удара Маная из пределов штрафной в дальний угол. Голкипер парировал его, а Хапс не смог выбить мяч под давлением Гаяси. От последнего сфера и влетела в сетку. 1:0!

Коваленко провел на поле 57 минут.

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