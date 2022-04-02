Чемпіонат Італії 2021/22, 31-й тур

Спеція – Венеція – 1:0

Гол: Гаясі, 90+3

Лаціо – Сассуоло – початок о 19:00

Салернітана – Торіно – початок о 21:45

Спеція відкривала програму 31-го туру домашнім поєдинком проти Венеції. Гості не знали перемог у п'яти матчах Серії А поспіль, тримаючись у зоні вильоту, тож нічия їх не влаштовувала – господарі ж явно не бажали втрачати 7-очковий відрив від трійки аутсайдерів. Аби стримати новачка Серії А, Тьяго Мотта випустив Коваленка в основному складі.

Матч виявився динамічним, але моментів у ньому практично не було. Команди у основний час ледве награли на 0,6 очікуваних голів, а реально відзначитись у чужих воротах нікому не вдалося до останніх секунд. Аж на 3-й компенсованій хвилині вболівальники побачили справжній гол – це Спеція вирвала перемогу внаслідок удару Маная з меж штрафного в дальній кут. Голкіпер парирував його, а Хапс не змів вибити м'яч під тиском Гаясі. Від останнього сфера й влетіла у сітку. 1:0!

Коваленко провів на полі 57 хвилин.

Результати жеребкування ЧС-2022 – Україна дізналася суперників, цікава група і шанси на чвертьфінал у найкращій сітці