Аталанта лише наприкінці матчу врятувала нічию з Салернітаною в 35-му турі Серії А. Дивіться відео голів і огляд зустрічі на "Футбол 24".

Гості відчайдушно б'ються за збереження прописки в Серії А, демонструючи останнім часом вдалу серію. Аталанта ж навпаки достроково втратила шанси на топ-4 і ризикує залишитися взагалі без єврокубків.

Маліновський ювелірним асистом врятував Аталанту від поразки аутсайдеру Серії А

Салернітана забила в середині першого тайму. Влучний удар до свого активу записав Едерсон. Бергамаски відігралися лише на 88-й хвилині завдяки джокерам. Маліновський класним пасом знайшов Пашаліча, який зрівняв рахунок.

1:1 – нічия, яка не влаштувала нікого. Салернітана залишилася в зоні вильоту, але має гру в запасі. Аталанта відстає від Роми та Лаціо на 3 очки за 3 тури до фінішу. Наразі команда Маліновського йде 8-ю за межами єврозони.