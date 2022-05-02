Аталанта расписала ничью с Салернитаной (1:1) в 35 туре Серии А. Спасителем стал Руслан Малиновский.

Аталанта ужасно завершает сезон – одна победа в 8 последних матчах. Не удается обыгрывать даже аутсайдеров. Сегодня в гости к бергамаскам приехала Салернитана, борющаяся за выживание в Серии А. И Аталанта снова провела слабый матч.

Руслан Малиновский остался в запасе, а группу атаки сформировали Сапата, Муриель и Бога. Если последние двое выглядели солидно и регулярно создавали моменты, то Дуван провалился полностью. Колумбиец так и не может набрать форму после травмы (один гол в 7 матчах). Не решает эпизоды, теряется перед чужими воротами.

Из-за Сапаты увеличились проблемы Аталанты с реализацией. Атаки доходили до штрафной, где никто не мог их нормально завершить. Салернитана наоборот работала очень эффективно, выжимая максимум из своих шансов. 9 из 11 ударов гостей улетели в створ.

Свой гол Салернитана забил после стандарта. Вторая волна атаки – Эдерсон воспользовался пасом Джурича. Также должен был забивать Кулибали, но Аталанту спас голкипер. Джан Пьеро Гасперини сделал две двойные замены, но исправить ситуацию не удавалось.

Последним вышел Малиновский – украинец заменил Муриеля. Руслан сразу принялся за дело: отдал несколько передач на обострение, пробил издалека. Благодаря ему атаки Аталанты получили свежее дыхание. В итоге Малиновский спас команду. Украинец неожиданно из центра поля вырезал шикарный вертикальный пас, превратившийся в ассист для Пашалича.

Аталанта вырвала ничью, но осталась восьмой в таблице. Салернитана идет в зоне вылета. Руслан Малиновский получил одну из лучших оценок в команде – 7.4.