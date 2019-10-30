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Спасительный гол экс-звезды Карпат в видеообзоре матча Алавес – Атлетико – 1:1

00:30 4 Читати українською
Спасительный гол экс-звезды Карпат в видеообзоре матча Алавес – Атлетико – 1:1
Лукас Перес отобрал очки у Атлетико / SUPERSPORT

Мадридский Атлетико не сумел обыграть Алавес в выездном матче 11-го тура Ла Лиги.

83’ Лукас Перес
 
Альваро Мората 70’
70’ Альваро Мората
83’ Лукас Перес

Подопечные Диего Симеоне открыли счет во втором тайме – в третьем матче подряд отличился Мората. Хозяева ответили в конце игры – ничью команде Асьера Гаритано принес экс-форвард львовских Карпат и киевского Динамо Лукас Перес. К слову, 31-летний футболист отмечается уже в пяти матчах подряд.

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После отчетного матча Алавес занимает 13 место в турнирной таблице, а Атлетико по набранным очкам догнал Гранаду и делит с ней второе место. Лидирует – Барселона.

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Лукас Перес Лукас Перес Испания Алавес - Атлетико
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