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Рятівний гол екс-зірки Карпат у відеоогляді матчу Алавес – Атлетіко – 1:1

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Рятівний гол екс-зірки Карпат у відеоогляді матчу Алавес – Атлетіко – 1:1
Лукас Перес відібрав очки в Атлетіко / SUPERSPORT

Мадридський Атлетіко не зумів обіграти Алавес у виїзному матчі 11-го туру Ла Ліги.

83’ Лукас Перес
 
Альваро Мората 70’
70’ Альваро Мората
83’ Лукас Перес

Підопічні Дієго Сімеоне відкрили рахунок у другому таймі – в третьому матчі поспіль відзначився Мората. Господарі відповіли наприкінці гри – нічию команді Ас'єра Гарітано приніс екс-форвард львівських Карпат та київського Динамо Лукас Перес. До слова, 31-річний футболіст відзначається вже у п'яти матчах поспіль.

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Після звітного матчу Алавес посідає 13 місце в турнірній таблиці, а Атлетіко за набраними очками наздогнав Гранаду і ділить з нею друге місце. Лідирує – Барселона.

Атлетіко розписав нічию з Алавесом і наздогнав сенсаційного лідера Ла Ліги

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Теги
Лукас Перес Лукас Перес Іспанія Алавес - Атлетіко
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