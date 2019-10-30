Рятівний гол екс-зірки Карпат у відеоогляді матчу Алавес – Атлетіко – 1:1

Мадридський Атлетіко не зумів обіграти Алавес у виїзному матчі 11-го туру Ла Ліги.

Підопічні Дієго Сімеоне відкрили рахунок у другому таймі – в третьому матчі поспіль відзначився Мората. Господарі відповіли наприкінці гри – нічию команді Ас'єра Гарітано приніс екс-форвард львівських Карпат та київського Динамо Лукас Перес. До слова, 31-річний футболіст відзначається вже у п'яти матчах поспіль.

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Після звітного матчу Алавес посідає 13 місце в турнірній таблиці, а Атлетіко за набраними очками наздогнав Гранаду і ділить з нею друге місце. Лідирує – Барселона.

Атлетіко розписав нічию з Алавесом і наздогнав сенсаційного лідера Ла Ліги