Рятівний гол екс-зірки Карпат у відеоогляді матчу Алавес – Атлетіко – 1:1

Німеччина — 29 жовт 256
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Баварія на останніх хвилинах врятувалася від фіаско в матчі Кубка Німеччини проти представника Другої Бундесліги
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"Історія повторюється": Лунін потрапив до списку головних розчарувань ПрімериІспанія — 29 жовт 14406
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"Він заслужив на "Золотий м'яч" більше, ніж Роналдо": найкращі цитати великих тренерів про Рауля ГонсалесаІспанія — 29 жовт 6732
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Лунін завітає до Барселони, черговий топ-іспит для Маліновського, битва титанів в Англії – топ-матчі євромідвікуСвіт — 29 жовт 4301
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Наші за кордоном: геніальні Зозуля і Яремчук, серія Яковенка, Худоб’як виграє дуель в екс-динамівцяСвіт — 29 жовт 6262