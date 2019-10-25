Симеоне прокомментировал унизительный свист фанатов Атлетико в адрес капитана команды Коке

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне поделился мнением относительно действий собственных болельщиков, которые освистали хавбека Коке после замены в матче Лиги чемпионов против Байера.

"Нам повезло иметь лучших болельщиков в Испании. В последних трех матчах на стадион в сумме пришло около 180 тысяч фанатов.

Барселона выплатила Атлетико компенсацию за Гризманна – команды согласовали еще 5 потенциальных трансферов

Бывают дни, когда они более счастливы, в других – менее, но мы должны и дальше совершенствовать нашу игру. Лучшая часть жизни в Атлетико – чувство единения, и нам это нужно.

Когда я был игроком, меня часто освистывали на Висенте Кальдерон, потому что я не очень хорошо играл. Люди реагируют на то, что видят и чувствуют. А мы должны прилагать усилия, чтобы не было свиста в наш адрес", – приводит слова Симеоне Marca.

Напомним, что после замены Коке Атлетико все же смог забить гол и вырвать минимальную победу в матче против Байера.

Ярмоленко проти нахабного дебютанта, Рурське дербі, римейк фіналу ЛЧ – топ-матчі євровікенду