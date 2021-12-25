"Спасибо, Шахтер, спасибо, Украина! Это были отличные 3,5 сезона. Желаю всего лучшего клубу и стране. Вы навсегда останетесь в моем сердце.

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Сейчас пришло время новых вызовов. Спасибо всем", – написал Боту на своей странице в Facebook.

Португалец согласился на предложение ПАОКа занять должность спортивного директора греческого клуба. Напомним, Боту возглавлял селекционную службу донецкого клуба с 2018 года. Специалист успел поработать в Шахтере с Пауло Фонсекой и Луишем Каштру.

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