Шахтер получил предложение по трансферу Михаила Мудрика. Желание подписать украинца проявил представитель АПЛ Бренфорд, однако "горняки" отказались продавать своего воспитанника, сообщает Tribuna со ссылкой на агента игрока Алексея Алехина.

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"Да, действительно, Брентфорд заинтересован в услугах Михаила Мудрика и предложил ему долгосрочный контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой 28 тысяч фунтов в неделю. Зарплата может быть увеличена в случае успешного выступления и индивидуальных достижений игрока. Брентфорд сделал предложение Шахтеру в размере 12 млн евро плюс дополнительные бонусы", – отметил Алехин.

Напомним, после 16-ти матчей Брентфорд занимает в турнирной таблице АПЛ двенадцатую строчку, имея в своем активе 20 очков.

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