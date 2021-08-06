Аргентинець провів у системі Барселони понад два десятиліття. На професіональному рівні відіграв за команду 17 сезонів. Схоже, на цьому все.

Мессі більше не гратиме за Барселону – офіційна заява каталонського клубу

Мессі так і не зміг узгодити умови нового контракту, які б задовольняли усі сторони. Фактично причиною припинення співпраці стали правила Ла Ліги, які не дозволяють Барселоні помістити зарплату Лео в рамки зарплатного фонду.

Барса вже повідомила, що Мессі шукатиме новий клуб і навіть прибрала його профіль з офіційного сайту. Ба більше, прес-служба уже підготувала спеціальний відеоролик на прощання. Вийшло дуже емоційно.

Може сісти у в’язницю – чому Мессі не продовжив контракт з Барселоною