Каталонский клуб на своем официальном сайте объявил, что контракт с 34-летним Лионелем Месси не будет продлен.

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"Несмотря на достижения согласия и желания подписать новое соглашение, оно не может быть оформлено из-за экономических и структурных препятствий, а также правил испанской Ла Лиги", – говорится в сообщении пресс-службы Барселоны.

Напомним, контракт Месси с Барселоной завершился 30 июня. С тех пор аргентинец находится в статусе свободного агента, а среди претендентов на 34-летнего Лео называли ПСЖ.

К слову, аргентинец всю профессиональную карьеру провел в столице Каталонии. Месси дебютировал за первую команду Барселоны в октябре 2004-го. С тех пор форвард вместе с "сине-гранатовыми" выиграл 35 трофеев, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов.

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