"Украина – страна свободы": Зинченко расплакался на пресс-конференции перед Шотландией
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко откровенно и трогательно пообщался с журналистами в преддверии полуфинала плей-офф отбора на ЧМ-2022.
"Во-первых, хотел бы поблагодарить шотландскую федерацию, штаб, игроков за всю помощь, которую они оказали украинским людям. Настроение у нас боевое. Все понимают ситуацию в нашей стране. Хочу заверить, что каждый из нас будет отдаваться завтра не на 100%, а на все 200.
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Шотландцы будут петь гимн Украины? Воспринимаю такую инициативу очень хорошо, мы должны быть вместе в этой ситуации, должны победить российскую агрессию и остановить эту войну.
Какие были ощущения после 24 февраля? Слышал этот вопрос очень много раз. Думаю, вы можете спросить любого украинца, ответ будет таким же. Нереально понять эмоции, не находясь в данной ситуации. Война в Украине недопустима, это невозможно. Мы должны остановить агрессию, должны победить, потому что Украина – страна свободы, она никогда не сдается. Многие страны не понимают, что сегодня – это Украина, а завтра можете быть вы. Поэтому мы должны одолеть российскую агрессию вместе.
Я уже говорил, что несколько раз держал оружие в руках. Буду полезнее для Украины в Манчестере: помогая средствами, гуманитарными моментами, показывая миру правду о том, что у нас происходит. Полностью соглашаюсь с Андреем Шевченко, который сказал то же самое.
У каждого украинца есть главная мечта – остановить войну. Я разговаривал со многими, в частности, с маленькими детьми. Они ничего не понимают (Зинченко расплакался – прим.), но говорят одно: "Я мечтаю о том, чтобы война закончилась". Если мы говорим о футболе, то у нас тоже есть мечта. Мы хотим поехать на чемпионат мира и подарить эти эмоции украинцам в непростое время, потому что они этого заслуживают.
Надеюсь, что завтра будет немало людей, но мы понимаем ситуацию. Не все украинцы могут прийти и посмотреть матч. Убежден, что каждый, кто сможет, будет смотреть и поддерживать нас. Мы же это будем чувствовать... Можем говорить многое, но надо выходить на поле и там все доказывать. Попробуем завтра сделать так, чтобы украинцы были счастливы и гордились", – заявил Зинченко.
Отметим, что полуфинальный матч отбора на Мундиаль между Украиной и Шотландией состоится уже завтра, 1 июня, стартовый свисток на Гемпден Парк прозвучит в 21:45. Победитель дуэли разыграет последнюю европейскую путевку на турнир с Уэльсом.
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Момент эмоций Александра Зинченко: