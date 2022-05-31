"Во-первых, хотел бы поблагодарить шотландскую федерацию, штаб, игроков за всю помощь, которую они оказали украинским людям. Настроение у нас боевое. Все понимают ситуацию в нашей стране. Хочу заверить, что каждый из нас будет отдаваться завтра не на 100%, а на все 200.

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Шотландцы будут петь гимн Украины ? Воспринимаю такую ​​инициативу очень хорошо, мы должны быть вместе в этой ситуации, должны победить российскую агрессию и остановить эту войну.

Какие были ощущения после 24 февраля? Слышал этот вопрос очень много раз. Думаю, вы можете спросить любого украинца, ответ будет таким же. Нереально понять эмоции, не находясь в данной ситуации. Война в Украине недопустима, это невозможно. Мы должны остановить агрессию, должны победить, потому что Украина – страна свободы, она никогда не сдается. Многие страны не понимают, что сегодня – это Украина, а завтра можете быть вы. Поэтому мы должны одолеть российскую агрессию вместе.

Я уже говорил, что несколько раз держал оружие в руках. Буду полезнее для Украины в Манчестере: помогая средствами, гуманитарными моментами, показывая миру правду о том, что у нас происходит. Полностью соглашаюсь с Андреем Шевченко, который сказал то же самое.

У каждого украинца есть главная мечта – остановить войну. Я разговаривал со многими, в частности, с маленькими детьми. Они ничего не понимают (Зинченко расплакался – прим .), но говорят одно: "Я мечтаю о том, чтобы война закончилась". Если мы говорим о футболе, то у нас тоже есть мечта. Мы хотим поехать на чемпионат мира и подарить эти эмоции украинцам в непростое время, потому что они этого заслуживают.

Надеюсь, что завтра будет немало людей, но мы понимаем ситуацию. Не все украинцы могут прийти и посмотреть матч. Убежден, что каждый, кто сможет, будет смотреть и поддерживать нас. Мы же это будем чувствовать... Можем говорить многое, но надо выходить на поле и там все доказывать. Попробуем завтра сделать так, чтобы украинцы были счастливы и гордились", – заявил Зинченко.

Отметим, что полуфинальный матч отбора на Мундиаль между Украиной и Шотландией состоится уже завтра, 1 июня, стартовый свисток на Гемпден Парк прозвучит в 21:45. Победитель дуэли разыграет последнюю европейскую путевку на турнир с Уэльсом.

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