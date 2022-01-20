Дебют сложился для миланцев вполне удачно – низкий Санчес головой замкнул подачу Дюмфриса с правого фланга. "Нерадзурри" упустили еще несколько хороших моментов до перерыва, а во второй половине сами пропустили дважды.

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Сравнял счет Байрами, который с подбора точно пробил в ближний угол. Потом не повезло резервному вратарю Интера Ионуцу Раду – мяч от перекладины влетел в его спину и оказался в сетке. Хозяева спаслись уже в компенсированное время, когда Раноккья красивыми боковыми ножницами добавил командам еще 30 минут игры. В экстратайме победу Интеру принес Сенси, идеально пробив с линии штрафной – 3:2.