Дебют склався для міланців цілком вдало – низький Санчес головою замкнув подачу Дюмфріса з правого флангу. "Нерадзуррі" змарнували ще кілька хороших моментів до перерви, а в другій половині самі пропустили двічі.

Кубок Італії: розкішні голи врятували Інтер від вильоту, Сассуоло мінімально здолав Кальярі

Зрівняв рахунок Байрамі, який з підбору точно пробив у ближній кут. Потім не пощастило резервному воротарю Інтера Іонуцу Раду – м'яч від поперечки відлетів у його спину і опинився в сітці. Господарі врятувалися вже в компенсований час, коли Раноккія красивими боковими ножицями "додав" командам ще 30 хвилин гри. В екстратаймі перемогу Інтеру приніс Сенсі, ідеально пробивши з лінії карного майданчика – 3:2.