Спартак ищет нового селекционера и заинтересовался услугами специалиста Шахтера Жозе Боту, сообщает MatchTV.

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Португалец не является единственным кандидатом в шорт-листе российского клуба, но именно он имеет опыт работы с нынешним наставником Спартака Руем Виторией, оба работали в Бенфике (2015-2018 годы).

Напомним, Боту возглавляет селекционную службу донецкого клуба с 2018-го. Специалист успел поработать в Шахтере с Пауло Фонсекой и Луишем Каштру.

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