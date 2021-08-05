Спартак шукає нового селекціонера і зацікавився послугами фахівця Шахтаря Жозе Боту, повідомляє MatchTV.

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Португалець не є єдиним кандидатом у шорт-листі російського клубу, але саме він має досвід роботи з нинішнім наставником Спартака Руєм Віторією, обоє працювали у Бенфіці (2015-2018 роки).

Нагадаємо, Боту очолює селекційну службу донецького клубу з 2018-го. Фахівець встиг попрацювати у Шахтарі з Пауло Фонсекою та Луїшем Каштру.

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