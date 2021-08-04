В матче Спартака против Бенфики в Москве украинские болельщики ожидали хет-трика Яремчука, которого недавно подписали лиссабонцы, однако Роман не попал даже в заявку. "Орлы" оставили его дома не из милосердия к русским – просто наш нападающий не успел набрать форму после Евро и небольшого простоя в начале клубного сезона. Но его появление ожидается уже в ответном матче.

Букмекеры отдавали предпочтение Бенфике, но у Спартака были свои преимущества. Во-первых, их возглавлял португалец Руй Витория, который возглавлял "орлов" с 2015-го по 2019-й годы. Во-вторых, за день до игры неожиданно изменилась бригада арбитров – вместо испанцев приехали сербы, в которых русские всегда верят и которых всегда ждут.

Все мы привыкли к позорным вылетам Спартака из еврокубков, но на этот раз москвичи собрались. Первый тайм они провели очень мощно, смело прессингуя Бенфику и создавая голевые моменты. В начале встречи лиссабонцы вообще выглядели пассивно, держа мяч на своей трети и пытаясь бежать в осторожные контратаки малыми силами – впрочем, довольно быстро гости нашли слабые места на флангах обороны хозяев. В итоге, болельщики увидели развеселый поединок на встречных курсах, богатый на яркие эпизоды.

Спартак до перерыва упустил минимум три возможности открыть счет. Так, на 8-й минуте Ларссон получил передачу на левый край штрафной и пробил с разворота (Влаходимос парировал), на 24-й Умяров мощно выстрелил с дистанции в правый нижний угол (Влаходимос спас), а на 42-й Ларссон нанес удар метров из 20 в левую девятку – немного неточно! Кроме того, можно вспомнить опасное врывание Айртона на границу вратарской с прострелом, который заблокировали в последний момент.

Бенфика создавала гораздо более интересные моменты, эффективно обыгрываясь на флангах и придумывая нестандартные решения в завершении атаки. В частности, на 9-й минуте Рафа Силва получил пас от Гримальдо, обыграл в штрафной Рассказова и подал на дальнюю штангу, откуда головой пробил Гонсалвеш – мяч ушел в противоход Максименко, но тот парировал. На 17-й минуте Пицци стрелял метров с 16-ти после паса от Сеферовича (над перекладиной), а лучший эпизод упустил Рафа Силва, который убежал от Айртона, расшатал Джикия в штрафной и внешней стороной стопы закрутил мяч в дальний угол – португальцу немного не хватило точности. Кроме того, стоит упомянуть выстрел Гримальдо с дистанции над каркасом.

Первый тайм завершился без голов. Его не смог доиграть Сеферович, который травмировался и был заменен на Гонсалу Рамуша. У Спартака при столкновении с Джикия небольшое повреждение получил Умяров, но после перерыва он неожиданно продолжил игру.

Начало второго тайма кардинально отличалось от первого. Бенфика сразу захватила инициативу и открыла счет уже на 51-й минуте в результате комбинации на правом крае штрафной между Пицци, Жоау Мариу и Силвой. В ее завершении Рафа мощно пробил метров с 10-ти – 0:1!

Сразу после этого Бенфика провела ударную десятиминутку, убегая в контратаки через фланги и создавая момент за моментом. Особенно сильно выделялся Рафа Силва, который на 55-й минуте едва не заработал пенальти за попадание в выставленную руку Джикии. Сербский рефери оправдал ожидания россиян, проигнорировав эпизод. Кроме того, на 58-й минуте из центра штрафной пробивал Пицци (удар накрыли), а на 60-й Рамуш выстрелил в правый нижний угол –Максименко поймал мяч. Еще через три минуты Рафа Силва обокрал Жиго в центре и побежал к воротам, но отчаянное сопротивление Рассказова спасло Спартак.

После этого Бенфика несколько отпустила Спартак, сбавив темп. Жорже Жезуш провел двойную замену, бросив в бой Жилберту и Эвертона, а Руй Витория на 68-й минуте парировал выходом Мозеса. Впрочем, уже через минуту москвичи могли пропустить второй раз: Жилберту запустил в проход Эвертона, тот подал на дальнюю штангу, Максименко ошибся на выходе, а Рафа Силва замкнул – впрочем, Хендрикс сумел выбить мяч с линии ворот! На 70-й же в ворота хозяев должны были назначать пенальти за игру рукой в ​​исполнении Игнатова и Айртона, но сербский рефери снова спал.

Спартак огрызнулся на 72-й минуте ударом Мозеса из-за пределов штрафной, который Влаходимос не смог нормально парировать. Мяч от его ладоней полетел дальше, однако в ворота не попал. После этого москвичи провели угловой, подачу с которого замкнул Жиго – на этот раз голкипер сыграл надежно. Бенфика намек поняла, наказав Спартак на 74-й: Вериссимо вырезал шикарную передачу на правый край штрафной, а Жилберто, приняв ее, выстрелил с угла вратарской – 0:2!

Обеспечив комфортное преимущество, лиссабонцы отошли на свою половину. До завершения поединка "орлы" провели всего одну действительно опасную атаку с прострелом Гримальдо и замыканием от Рамуша – впрочем, точности ему не хватило. У Спартака же в последние 15 минут поединка вообще ничего не получалось, хотя гости полностью отдали инициативу. Выход Крала и Понсе наполнить идеями игру не смог.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Бенфики. Ответный матч проведут на Эштадиу да Луж 10 августа.