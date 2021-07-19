"Пока превосходит все ожидания": в Шахтере довольны работой тренерского штаба Де Дзерби
Директор департамента селекции "горняков" Жозе Боту дал оценку работе тренерского штаба Роберто Де Дзерби на сборах.
"Впечатления очень положительные, пока превосходят все ожидания. Мы усердно работаем. Все – настоящие профессионалы. Это очень хорошо для команды.
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Де Дзерби – человек, у которого есть четкий стиль игры. Он ему не изменяет и соблюдает его. Это атакующий футбол, который все так любят в Шахтере", – заявил Боту в эфире клубного Youtube-канала дончан.
Напомним, "горняки" начнут сезон под руководством итальянского специалиста 24 августа матчем 1-го тура УПЛ против Ингульца.
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