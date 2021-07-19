"Впечатления очень положительные, пока превосходят все ожидания. Мы усердно работаем. Все – настоящие профессионалы. Это очень хорошо для команды.

Де Дзерби: Не думал, что футболисты Шахтера поймут меня так быстро

Де Дзерби – человек, у которого есть четкий стиль игры. Он ему не изменяет и соблюдает его. Это атакующий футбол, который все так любят в Шахтере", – заявил Боту в эфире клубного Youtube-канала дончан.

Напомним, "горняки" начнут сезон под руководством итальянского специалиста 24 августа матчем 1-го тура УПЛ против Ингульца.

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