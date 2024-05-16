Экс-наставник Црвены Звезды, Сампдории и Ференцвароша Деян Станкович соблазнился большими деньгами и согласился на работу в стране-изгое. Как информирует официальный сайт московского Спартака, серб согласился возглавить "красно-белых".

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В прошлом сезоне Станкович вылетел вместе с Сампдорией из Серии А, в этом сезоне он привёл Ференцварош к победе в чемпионате Венгрии.

Будучи игроком, Станкович сделал себе имя в Лацио и Интере. Он шесть раз выигрывал чемпионат Италии, один раз – Кубок кубков и Лигу чемпионов, а также Клубный чемпионат мира. Также Деян неоднократно выигрывал Кубок и Суперкубок Италии. Он считается одним из лучших полузащитников Серии А своего поколения.