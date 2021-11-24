"М'ясо" в поточному сезоні ЛЄ перемагало лише раз – неаполітанців на стадіоні Дієго Армандо Марадони. Очікувалось, що підопічні Лучано Спалетті дадуть реванш у Москві, та з перших миттєвостей щось пішло не так.

Ракицький прийняв "різдвяний подарунок" від арбітра – відео вигаданого пенальті, який вивів Зеніт в ЛЄ

Наполі розвів м'яч у центрі поля, втратив його, а Спартак провів дебютну атаку і одразу ж заробив пенальті. Олександр Соболєв підійшов до 11-метрової позначки і впевненим пострілом у верхній лівий кут без шансів для Мерета відкрив рахунок у зустрічі. В середині першого тайму кіпер Наполі вдруге виймав м'яч із власних воріт. Це Соболєв оформив дубль після подачі Мозеса.

Команда Лучано Спалетті спробувала відігратись ще до перерви, та Селіхов був на висоті. Розмочити ворота Спартака у столиці країни-агресорки вдалось Ді Лоренцо у другому таймі, та взяття скасували після перегляду VAR через офсайд. Все ж неаполітанці відзначились на 64-й, повторивши другий м'яч Спартака: подача з правого флангу, удар головою, гол. Своє ім'я у протокол матчу вписав Ельмас.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу москвичів. Вони посунули Наполі з першої сходинки, набравши 7 залікових балів. Стільки ж у неаполітанців, 6 очок у Легії і 5 в Лестера.

Челсі знищив Ювентус, Ракицький голом вивів Зеніт у Лігу Європи, Севілья закрутила тотальну інтригу у групі G