Мальмё не удержал победу над Зенитом в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1). Смотрите видеообзор игры на "Футбол 24".

Мальмё открыл счет в середине первого тайма и продержался почти до финального свистка. Арбитры дважды назначали пенальти в ворота шведов. Дзюба реализовать свой удар не смог, а Ракицкий был точным.

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Правда, ко второму 11-метровому удару есть большие вопросы. Наставник Мальме назвал его "рождественским подарком" от арбитров, а защитник питерцев Деян Ловрен откровенно признал, что это решение рефери было ошибочным.

В конце концов именно пенальти в исполнении Ракицкого принес Зениту ничью и гарантировал путевку в весеннюю часть Лиги Европы.

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