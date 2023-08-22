Во вторник, 22 августа, стартовал решающий раунд квалификации Лиги чемпионов 2023/24. Счета и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Лига чемпионов 2023/24, плей-офф квалификации. Первые матчи

Ракув – Копенгаген – 0:1

Гол: Раковицан, 9 (авт)

Рейнджерс – ПСВ – 2:2

Голы: Сима, 45, Матондо, 77 – Сангаре, 61, де Йонг, 80

Антверпен – АЕК Афины – 1:0

Гол: Янссен, 16

Удаление: Батай, 51 (Антверпен)

Владислав Кочергин традиционно вышел в старте Ракува. Чемпион Польши преодолел уже три раунда квалификации ЛЧ, пройдя Флору, Карабах и кипрский Арис. Последним барьером на пути к групповому турниру стал Копенгаген, в предыдущем раунде драматично выбивший пражскую Спарту.

Шахтер официально определился с местом проведения матчей Лиги чемпионов.

Игра началась в условиях сильного ливня, к которому лучше приспособился Копенгаген. Уже на 9-й минуте Эльюнусси с помощью рикошета от Раковицана открыл счет. Мяч влетел в ближний угол Ракува. Еще до перерыва Кочергин и Ко забили в ответ, но VAR отменил гол Папаниколау. Не повезло Ракуву – все решили чуть ли не миллиметры. Во втором тайме Ракув имел несколько моментов, но ни один из них так и не воплотился в гол. Кочергин отыграл 80 минут, а Копенгаген одержал выездную победу благодаря автоголу.

Антверпен только стартовал в квалификации ЛЧ, тогда как АЕК Афины уже успел с большим трудом пройти Динамо Загреб, забив дважды в добавленное время. Поединок в Бельгии тоже подарил быстрый гол. На 16-й минуте Янссен ушел от офсайда и в касание технично пробил мимо кипера. На старте второго тайма Антверпен остался вдесятером, но удержал минимальную победу. Домагой Вида и его партнеры едут домой, сохраняя шансы на групповой турнир.

В еще одном поединке встречались Рейнджерс и ПСВ. На предыдущей стадии шотландцы одолели Серветт, а нидерландцы выбили в Лигу Европы Штурм. Открыть счет удалось хозяевам. На 45-й минуте игроки ПСВ под прессингом потеряли мяч у собственной штрафной, а Сима обводным ударом положил в дальнюю девятку.

Гости отыгрались после перерыва. Сайбари после паса с правого фланга классно пропустил на сравнявшего счет Сангаре. Шотландская команда снова вышла вперед благодаря быстрой контратаке, но Люк де Йонг после розыгрыша углового быстро восстановил равновесие. 2:2 – все решится через неделю в Нидерландах.

Еще три поединка будут сыграны в среду, 23 августа. Ответные матчи состоятся 29 и 30 числа, а 31 августа УЕФА проведет жеребьевку группового турнира Лиги чемпионов. Украину в самом престижном еврокубке будет представлять только Шахтер – СК Днепр-1 вылетел уже в первом для себя раунде квалификации, проиграв Панатиникасу.