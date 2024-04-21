Левый защитник Тоттенхэма и сборной Италии Дестини Удоджи не сыграет до конца сезона из-за серьезной травмы.

Удоджи на неделе получил травму левого квадрицепса. Итальянец перенес операцию, поделившись фото из больницы. Он вернется к игре только во время подготовки к следующему сезону, сообщает The Athletic.

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Таким образом, Дестини пропустит не только последние туры АПЛ, а и Евро-2024. Лучано Спаллетти наигрывал 21-летнего фулбека в основе сборной Италии перед чемпионатом Европы.

Удоджи летом перешел из Удинезе в Тоттенхэм и сразу стал игроком стартового состава. Он претендует на звание лучшего левого защитника сезона в Англии.