Лучано Спаллетти не стесняется всем вокруг напоминать о своем успехе с Наполи.

Рулевой партенопейцев показал публике свой обновленный Fiat Panda.

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Старенький автомобиль превратился в настоящее произведение искусства. Транспорт Спаллетти разрисовали в голубые цвета Наполи и добавили цифру 3, символизирующую третье чемпионство. Картину дополняют силуэты Везувия и фраза "uomini forti destini forti" – "сильные люди, сильные судьбы". Ее Спаллетти часто повторял в течение сезона.

Questa è la vera Panda… vero mister Spalletti? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/PPImjv5lOp — Carlo Alvino (@Carloalvino) May 21, 2023

Несмотря на огромный успех, будущее тренера Наполи совсем не однозначно. Спаллетти якобы серьезно поссорился с президентом Аурелио Де Лаурентисом и рассматривает уход в межсезонье.

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