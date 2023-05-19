Лучано Спаллетти поругался с президентом Наполи Аурелио Де Лаурентисом и близок к тому, чтобы покинуть команду по окончании сезона, несмотря на то, что его контракт действует до лета 2024 года.

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Де Лаурентис руководствуется принципом "насильно мил не будешь", а потому уже рассматривает несколько вариантов на замену действующему тренеру. Как информирует Gazzetta dello Sport, руководство "адзурри" обратило своё внимание на Рафаэля Бенитеса, Кристофа Гальтье, Джан Пьеро Гасперини, Антонио Конте и Винченцо Итальяно.

Сообщается, что Бенитес считается фаворитом на место Спаллетти – Де Лаурентис уже связался с экс-тренером Наполи по поводу возможного возвращения последнего.

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