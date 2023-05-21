Спаллетті зробив собі подарунок з нагоди Скудетто – старенький автомобіль тренера Наполі перетворився на шедевр
Лучано Спаллетті не соромиться всім навколо нагадувати про свій успіх з Наполі.
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Старенький автомобіль перетворився на справжні витвір мистецства. Транспорт Спаллетті розмалювали у блакитні кольори Наполі і додали цифру 3, яка символізує третє чемпіонство. Картину доповнють силуети Везувія і фраза "uomini forti destini forti" – "сильні люди, сильні долі". Її Спаллетті часто повторював упродовж сезону.
Попри величезний успіх, майбутнє тренера Наполі зовсім не однозначне. Спаллетті нібито серйозно посварився з президентом Ауреліо Де Лаурентісом і розглядає відхід у міжсезоння.
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