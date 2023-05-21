Лучано Спаллетті не соромиться всім навколо нагадувати про свій успіх з Наполі.

Керманич партенопейців показав публіці свій оновлений Fiat Panda.

Наполі розглядає п'ятьох кандидатів на заміну Спаллетті

Старенький автомобіль перетворився на справжні витвір мистецства. Транспорт Спаллетті розмалювали у блакитні кольори Наполі і додали цифру 3, яка символізує третє чемпіонство. Картину доповнють силуети Везувія і фраза "uomini forti destini forti" – "сильні люди, сильні долі". Її Спаллетті часто повторював упродовж сезону.

Questa è la vera Panda… vero mister Spalletti? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/PPImjv5lOp — Carlo Alvino (@Carloalvino) May 21, 2023

Попри величезний успіх, майбутнє тренера Наполі зовсім не однозначне. Спаллетті нібито серйозно посварився з президентом Ауреліо Де Лаурентісом і розглядає відхід у міжсезоння.

Мілан познущався зі Сампдорії, забивши найгіршій команді Серії А п'ять голів – Леау, Діас і Жиру влаштували шоу