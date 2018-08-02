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Спаллетти: С Видалем Интер будет готов к Лиге чемпионов

13:52 106 Читати українською
Спаллетти: С Видалем Интер будет готов к Лиге чемпионов
Артуро Видаль / Фото Global Look Press

Главный тренер Интера Лучано Спаллетти открыто намекнул на следующий громкий трансфер миланского клуба.

"Для команды с международными амбициями важно быть хорошо укомплектованной на каждой позиции.

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В прошлом году нам не хватало класса игроков. Теперь же с Видалем мы будем готовы к выступлению в Лиге чемпионов", – цитирует Спаллетти издание Kicker.

По информации СМИ, соглашение чилийца с Интером будет рассчитано на 3 года, а игрок будет зарабатывать 5 млн евро в год.

31-летний полузащитник в прошлом сезоне провел за Баварию 35 матчей во всех турнирах, забив при этом 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

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