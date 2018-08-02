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Спаллетті: З Відалем Інтер буде готовий до Ліги чемпіонів

13:52 347 Читать на русском
Спаллетті: З Відалем Інтер буде готовий до Ліги чемпіонів
Артуро Відаль / Фото Global Look Press

Головний тренер Інтера Лучано Спаллетті відкрито натякнув про наступний гучний трансфер міланського клубу.

"Для команди з міжнародними амбіціями важливо бути добре укомплектованою на кожній позиції.

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У минулому році нам не вистачало класу гравців. Тепер же з Відалем ми будемо готові до виступу в Лізі чемпіонів", – цитує Спаллетті видання Kicker.

За інформацією ЗМІ, угода чилійця з Інтером буде розрахована на 3 роки, а гравець зароблятиме 5 млн євро на рік.

31-річний півзахисник в минулому сезоні провів за Баварію 35 матчів у всіх турнірах, забивши при цьому 6 голів і віддав 2 результативні передачі.

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