Врсалько официально завершил переход в Интер

Испания — 10:36 1
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Коноплянка может продолжить карьеру в Эспаньоле и готов ради этого идти на уступки
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Лига чемпионов: Динамо будет сеяным в раунде плей-офф, если пройдет СлавиюЛига чемпионов — 00:28 792
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Лига чемпионов: "украинский" ПАОК разбил Базель, Видеотон выбил ЛудогорецЛига чемпионов — 1 авг 508
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Лига чемпионов: Астана Григорчука прошла Митьюланнд без Довбика, БАТЭ и Карабах тоже идут дальшеЛига чемпионов — 1 авг 272
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Веллингтон Нем заинтересовал БешикташТурция — 1 авг 122
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