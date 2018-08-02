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Врсалько официально завершил переход в Интер

09:43 47 Читати українською
Врсалько официально завершил переход в Интер
Шиме Врсалько / Фото ФК Интер

Хорватский защитник Врсалько отныне будет защищать цвета Интера.

Миланский Интер официально подтвердил подписание бывшего игрока Атлетико Шиме Врсалько, сообщает официальный сайт клуба.

Хорват будет выступать за итальянский клуб на правах аренды. Срок соглашения – 1 год. После окончания аренды Интер оставит за собой право выкупа игрока.

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О финансовой стороне контракта не сообщается.

26-летний Шиме перешел в Атлетико с Сассуоло в 2016 году за 16 млневро. В прошлом сезоне Враслько сыграл 21 матч в Примере и сделал 4 результативные передачи.

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