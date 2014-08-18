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Спаллетти продлил контракт с Интером

18:37 22 Читати українською
Спаллетти продлил контракт с Интером
Лучано Спаллетти / Фото: соцсети

Наставник миланского Интера Лучано Спалетти будет работать с командой до 2021 года.

Миланский Интер продлил контракт с главным тренером Лучано Спаллетти, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение рассчитано до 2021 года.

Спаллетти работает в Интере с июня 2017 года, в прошлом сезоне он занял с клубом четвёртое место в серии А и пробился в Лигу чемпионов.

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Теги
Интер Интер Италия Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти
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