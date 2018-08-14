Динамо чи Шахтар у групі смерті Ліги чемпіонів – цілком реальний варіант: особливості кошиків для жеребкування

Київське Динамо (якщо проб'ється через кваліфікацію) і донецький Шахтар мають непогані шанси зіграти у групі смерті ЛЧ 2018/19. Ліга чемпіонів з нового сезону може бути ще цікавіша для українського глядача.

Поки УЄФА не домовився з жодним українським каналом про трансляції матчів Ліги чемпіонів і Європи, "Футбол 24" вирішив перевірити, хто ж з грандів може вийти на представників України в головному єврокубковому турнірі. Нагадаємо, Динамо у разі проходу Славії зіграє проти переможця пари Стандард – Аякс за вихід у груповий етап.

Результати жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів 2018/19

Де, Шахтар, де?

Уже відомі більшість учасників групового етапу, а саме 26 клубів. Шахтар серед них з 12-м загальним рейтингом, і команда Паулу Фонсеки точно нікуди не дінеться з кошика №2 при жеребкуванні. Компанію чемпіонам України складають топ-клуби. З цими командами донецький клуб ніяк не зіграє у групі, і слава Богу, скажуть його вболівальники (в порядку клубного рейтингу від найвищого до найнижчого):

Борусія Дортмунд

Порту

Манчестер Юнайтед

Бенфіка Лісабон (якщо пройде Фенербахче, а потім переможця пари ПАОК – Спартак Москва, в іншому разі її місце отримає Ліверпуль)

Наполі Неаполь

Тоттенхем Лондон

Рома Рим

Кошик посіву №1 при жеребкуванні Ліги чемпіонів 2018/19

Тут тріумфатори попереднього сезону єврокубкових турнірів, а також чемпіони перших 6-и країн у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Реал Мадрид (як чинний переможець)

Атлетіко Мадрид (переможець Ліги Європи)

Барселона (чемпіон Іспанії)

Баварія Мюнхен (чемпіон Німеччини)

Манчестер Сіті (чемпіон Англії)

Ювентус Турин (чемпіон Італії)

ПСЖ Париж (чемпіон Франції)

Локомотив Москва (чемпіон Росії)

Кошик посіву №3 при жеребкуванні Ліги чемпіонів 2018/19

Тут опинилось київське Динамо і... фіналіст останнього розіграшу. Якби Ліверпуль переміг у Києві Реал, то опинився би у першому кошику. А так доводиться миритись з роллю такого собі андердога. Хоча, якщо подивитись на суперників з другого кошика, які можуть дістатись команді Юргена Клоппа, то для Салаха і компанії ще не все так страшно. З МЮ і Тоттенхемом "червоні" не зіграють, адже представників однієї країни розводять при жеребкуванні групового етапу. Тому найгірше виглядає Рома, з якою Ліверпуль ледь не втратив перевагу в 3 голи у півфіналі Ліги чемпіонів. Отож, які команди представлені у 3-му кошику за порядком, визначеним клубним рейтингом:

Ліверпуль (якщо Бенфіка проб'ється у груповий етап)

Динамо Київ (якщо пройде кваліфікацію і сито плей-офф)

Шальке Гельзенкірхен

Ліон

Монако

Зальцбург (якщо пройде кваліфікацію)

ЦСКА Москва

ПСВ Ейндховен (якщо пройде плей-офф)

Кошик посіву №4 при жеребкуванні Ліги чемпіонів 2018/19

Валенсія

Вікторія Пльзень

Селтік Глазго (якщо пройде кваліфікацію)

Брюгге

Галатасарай Стамбул

Інтер Мілан

Хоффенхайм

Янг Бойз Берн (якщо пройде плей-офф, або переможець пари Динамо Загреб – Астана)

Отож, виходить, що Шахтар може опинитись в одній групі з учасниками київського фіналу Ліги чемпіонів: Ліверпулем і Реалом, а також міланським Інтером, який проводить дуже потужну трансферну кампанію цього літа. Нічого так компанія, егеж? Французькі Ліон чи Монако, німецький Шальке Коноплянки – ще одні не найлегші конкуренти.

Або ось ще варіант для Динамо: Барселона (Манчестер Сіті, Ювентус, ПСЖ, Баварія, Реал), Манчестер Юнайтед (Тоттенхем) і той же Інтер. Із 4-го кошика можуть трапитись дуже неприємні суперники з топ-чемпіонатів: іспанська Валенсія та німецький Хофіфенхайм.

Нагадаємо, жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів відбудеться 30 серпня.