"Почему вышел на поле после поединка? Ничего не произошло. Я просто шел. Один из членов штаба Спартака показывал какие-то жесты. Я пошел сказать ему, что так нельзя, особенно когда выигрывают.

Лига Европы: Наполи с самым быстрым голом в истории турнира проиграл Спартаку, Легия Харатина шокировала Лестер

Конечно, я не совсем доволен результатом. Но нам нужно просто поработать над своей игрой. Впереди еще много матчей. Не то чтобы мне грустно. Просто надо посмотреть, проанализировать. И понять, как не допускать тех же ошибок", – приводит слова Спаллетти Спорт-Экспресс.

"С этим поражением справиться будет несложно. Я уже проигрывал в своей жизни. Команда привыкла выигрывать, поэтому игроки пришли в раздевалку с опущенными головами, но мы сыграли неплохо. Мы могли увеличить счет и выигрывать 2:0. Мы играли неплохо даже вдесятером.

Один матч можно проиграть, но из него нужно извлечь урок. Эпизоды сделали разницу. Игроки играли самоотверженно. Марио Руй получил заслуженную красную, но я бы хотел посмотреть момент с фолом на Маноласе. Мне кажется, он тоже тянул на удаление", – добавил специалист в комментарии Sky Sport Italia.

Заря разгромно проиграла Роме в матче Лиги конференций – самая крупная победа Моуринью над украинскими командами